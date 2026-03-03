Archivo - El circo de Rody Aragón. - DEFLAMENCO - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Circo de Rody Aragón llega a intu Xanadú del 13 de marzo al 5 de abril con su nuevo espectáculo '¿Cómo están ustedes?', enel que combina humor, nostalgia, malabarismos acróbatas y artistas aéreos en una propuesta pensada para toda la familia, ha informado el espacio comercial en un comunicado.

Con esta frase mítica para varias generaciones, Rody Aragón se embarca en el reto de crear un espectáculo donde la tradición circense y la puesta en escena contemporánea conviven en armonía.

Podrá disfrutarse en una gran carpa que se instalará frente al parking de Decathlon de intu Xanadú. Las funciones se repartirán entre los viernes a las 18.30 horas, los sábados a las 17 y las 19.30 horas y los domingos a las 12 y las 17 horas. Las entradas se pueden adquirir en https://www.grancircoholiday.com.