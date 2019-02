Granados niega que los acusados de espionaje le denunciaran las "órdenes ilegales" por parte de Gamón: "Todo es falso"

Publicado 08/02/2019 12:01:29 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Francisco Granados ha negado este viernes la existencia de una reunión celebrada en febrero de 2008 en la que los acusados en el juicio del espionaje José Oreja y José Antonio Coronado le habrían denunciado las "ordenes ilegales" que recibieron del exdirector de Seguridad Sergio Gamón para espiar por interés de Ignacio González a diversos políticos adversarios de Esperanza Aguirre.

"Todo es falso". Así lo ha aseverado el exsecretario general de los 'populares' madrileños durante su comparecencia como testigo en el juicio que celebra la Audiencia de Madrid contra Gamón, el que fuera su 'número dos', Miguel Castaño, el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro Vinagre.

A su llegada a esta sede judicial, ya adelantaba que quería aclarar "las payasadas" que había escuchado estos días en relación a las declaraciones de los guardias civiles que aseguran que le trasladaron el mandato de Gamón para hacer seguimientos ilegales.

En su comparecencia, Granados ha negado el citado encuentro y otra reunión en la que habría confesado al exfuncionario de Interior José Manuel Pinto que el autor de los partes manuscritos era Miguel Castaño. Las citadas notas fueron publicadas en el diario 'El País', dando lugar al origen de la causa con la denuncia de Alfredo Prada y de Manuel Cobo.

Sobre Oreja y Coronado, ha explicado que su relación se ceñía a algún saludo que podrían intercambiar entonces cuando coincidían en algún acto. "No recuerdo haber visto a Oreja ni a Coronado. No recuerdo haber hablado con ellos desde que se les nombró hasta que saltó la noticia en 2009. No creo que la cosa haya pasado de un saludo", ha aseverado.

Además, ha negado que estos dos exasesores de Interior le denunciaran las órdenes que les habría dado Gamón. "¡Qué pintan unos señores de seguridad en el despacho de un consejero! Eso no tiene sentido", ha recalcado al tiempo de agregar que estas personas hacían "contravigilancia de avanzacilla".

También ha comentado que Pinto acudió a su despacho después de que se publicara que él era el autor de los partes, señalando al respecto que entonces le recomendó que se hiciera una prueba caligráfica. Según su relato, "jamás" se dio una orden por escrito a nadie. "Yo nunca vi esos partes o papelitos", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que habló con la entonces presidenta del partido, Esperanza Aguirre, para comentarle la necesidad de abrir una comisión de investigación interna para aclarar lo ocurrido.