Grave un conductor en un accidente en la A5 tras impactar contra las barreras separadoras

Archivo - Ambulancia de SAMUR Protección Civil frente al Hospital 12 de Octubre de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 45 años se encuentra hospitalizado en estado grave tras sufrir un aparatoso accidente en la A5, a la altura del kilómetro 6 sentido Madrid, al impactar contra las barreras separadoras de ambos lados, ha informado Emergencias Madrid.

El siniestro ha tenido lugar sobre las cuatro de la madrugada en el distrito Latina de la capital. Tras el impacto, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que rescatar al conductor tras quedar atrapado.

El vehículo quedaba finalmente fuera de la calzada volcado entre dos árboles. Los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido al herido, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado intubado y grave al hospital.