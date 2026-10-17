Grave un conductor tras colisionar frontalmente contra otro vehículo en la A-1 a la altura de El Molar

Helicóptero del Summa 112 en un accidente de tráfico en la Comunidad de Madrid. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años ha sido trasladado en estado grave por un helicóptero del Servicio de Urgencia Médica regional (Summa 112) al Hospital Universitario de La Paz, en la capital, tras colisionar frontalmente su vehículo contra otro coche este sábado en el kilómetro 41 de la A-1, a la altura del municipio de El Molar.

Según ha informado Emergencias 112-Comunidad de Madrid, la primera llamada alertando del accidente se ha producido a las 10.30 horas, momento en el que indicativos del Summa 112 y Bomberos regionales se han trasladado hasta el lugar de los hechos.

Allí, sanitarios del Summa 112 han conseguido estabilizar y trasladar al hombre, que presentaba un trauma torácico abdominal grave, así como al conductor del segundo vehículo implicado en el accidente, un varón de 55 años con trauma abdominal y pronóstico potencialmente grave. Este ha sido trasladado al Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han asegurado la zona y realizado las primeras asistencias en el lugar. Por su parte, la Guardia Civil ha asumido la investigación del suceso.