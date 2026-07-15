Grave un joven de 24 años en Getafe al cortarse el pie con una radial en un accidente doméstico

Sanitarios del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha resultado herido grave la mañana de este miércoles al cortarse el pie con una radial en un accidente doméstico registrado en Getafe.

Los hechos han ocurrido sobre las 11.00 horas en una vivienda de la calle de la Danza, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, el joven se ha cortado con una radial y ha sufrido la amputación del pie izquierdo a la altura del tobillo.

Tras sera atendido y estabilizado en el lugar por sanitarios del Summa 112, ha sido trasladado en helicóptero, junto al miembro amputado convenientemente refrigerado para intentar la reimplantación, hasta el Hospital de La Paz. Su pronóstico es grave.