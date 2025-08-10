Grave un joven de 25 años tras alcanzar una temperatura de 41,9ºC y sufrir un golpe de calor en Fuencarral

Archivo - Una ambulancia en el exterior de la base de SAMUR-Protección Civil del distrito de Tetuán, a 3 de enero de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años se encuentra en estado grave tras sufrir este sábado un golpe de calor al alcanzar una temperatura corporal de 41,9ºC en el distrito madrileño de Fuencarral.

Según ha precisado una portavoz de Emergencias Madrid a Europa Press, el afectado se sintió indispuesto en la estación Herrera Oria, línea 9 de Metro de Madrid. El joven, que se mostraba muy desorientado y con bajo nivel de consciencia, fue acompañado por personal de seguridad hasta el exterior de la instalación, en Xinzo de Limia, 47.

Tras el aviso, poco antes de las 21 horas, Samur-Protección Civil se moviliza hasta el lugar y comprueba a través de una sonda que el hombre alcanzaba una temperatura central del cuerpo de 41,9ºC.

Los sanitarios inician maniobras para intentar bajar la temperatura corporal con manta de frío y placas hielo, aplicando además sueros fríos. Con todo, desde Emergencias subrayan la dificultad de bajar la temperatura. Tras ser estabilizado e intubado, el joven fue trasladado con pronóstico grave al Hospital Universitario de La Paz.

Desde Emergencias Madrid han indicado a Europa Press lo extraordinario de alcanzar una temperatura corporal de ese calibre, cuyas causas todavía se desconocen, aunque subrayan que es muy difícil que se produzca únicamente por viajar en metro, incluso con temperaturas elevadas, un escenario en el que sí podrían darse otros efectos adversos como lipotimias o desvanecimientos.