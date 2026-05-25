Grave un motorista tras una colisión lateral con un turismo en el centro de Madrid

Un motorista grave tras una colisión lateral con un turismo - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 55 años ha resultado herido grave este lunes tras una colisión lateral entre una motocicleta y un turismo ocurrida en la confluencia de Calle de Raimundo Fernández Villaverde con Avenida de Joaquín Costa de la capital, ha informado Emergencias Madrid.

El siniestro se ha producido sobre las diez de la mañana. Sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido al motorista en el lugar y, tras estabilizarlo, lo han trasladado en estado grave al hospital. El herido ha sido evacuado intubado y presentaba diversos traumatismos, entre ellos un traumatismo craneoencefálico severo.

Agentes de Policía Municipal de Madrid se han hecho cargo del atestado del accidente y han acompañado al convoy sanitario para agilizar el traslado hospitalario. Además, han regulado el tráfico en la zona mientras se desarrollaban las labores de asistencia y retirada de vehículos.