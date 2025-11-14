Grave una mujer de 80 años tras ser atropellada por una furgoneta en La Latina

Ambulancia del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid en Leganés - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una anciana de 80 años ha resultado muy grave este viernes sobre las 18 horas tras ser atropellada por una furgoneta en la calle Guareña, número 9 en el distrito de La Latina.

Tras el accidente, la mujer ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido estabilizada e intubada por efectivos sanitarios de Samur-PC, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

La anciana ha sido trasladada al Hospital Clínico San Carlos, pero durante el viaje ha entrado en parada cardiorrespiratoria que sanitarios de Samur han logrado revertir. Finalmente, la víctima ha llegado inestable al centro sanitario y con pronóstico muy grave.

Policía Municipal ha realizado el atestado y ha investigado las circunstancias. Además, ha escoltado el convoy realizando cortes puntuales de tráfico en la A-5 y A-6 para facilitar la llegada al Hospital.