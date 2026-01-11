Grave un varón de 42 años tras sufrir una agresión en Chamberí

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 42 años ha sido trasladado con traumatismo craneoencefálico grave al Hospital Clínico San Carlos tras sufrir una agresión frente al número 56 de la calle José Abascal, en el distrito madrileño de Chamberí.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 6.15 horas de este domingo. Servicios del SAMUR-Protección Civil han atendido al hombre, que ha tenido que ser intubado, estabilizado y trasladado con pronóstico grave al hospital con preaviso, según ha indicado Emergencias Madrid.

Por su parte, la Policía Nacional ha escoltado al convoy y se encuentra investigando los hechos. Fuentes policiales han informado a Europa Press de que, por el momento, no se ha podido interrogar a la víctima, que se encuentra ingresada.