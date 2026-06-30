El Gregorio Marañón colidera un macroproyecto europeo que busca proteger el corazón en pacientes con cáncer

El Hospital Gregorio Marañón colidera ‘COMPASS’, un macroproyecto europeo para proteger el corazón de los pacientes con cáncer - HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Gregorio Marañón, a través de su Fundación para la Investigación Biomédica, va a coliderar un macroproyecto europeo que aborda la toxicidad cardiovascular asociada a los tratamientos oncológicos con el objetivo de proteger el corazón en pacientes con cáncer.

En concreto, el centro desarrollará biomarcadores basados en inteligencia artificial y simulación computacional para prevenir complicaciones graves como el ictus en pacientes oncológicos y evaluará el impacto de la monitorización remota en el domicilio para controlar los factores de riesgo cardiovascular en personas que ya han superado un cáncer.

Se trata de una de las líneas de investigación del proyecto europeo COMPASS (Cardio-Oncology Multidisciplinary Patient Assistance Solution), que cuenta con un presupuesto global de 50,4 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea en el marco de la Innovative Health Initiative (IHI), y que reúne a 67 instituciones líderes mundiales.

Coliderado a nivel global por el King's College de Londres y General Electric, el proyecto se centra en la toxicidad cardiovascular asociada a los tratamientos oncológicos, una complicación cada vez más frecuente debido a la mayor supervivencia de los pacientes y que puede llegar a comprometer tanto la eficacia de las terapias contra el cáncer como la vida de las personas una vez superada la enfermedad tumoral.

Para evitarlo, COMPASS integrará imagen médica avanzada, biomarcadores, dispositivos wearables, datos clínicos e Inteligencia Artificial (IA) para detectar precozmente el daño en el corazón. Dentro de este consorcio, el Hospital Gregorio Marañón lidera el Paquete de Trabajo 2 (WP2), enfocado en la innovación en imagen cardiovascular, ha indicado el centro hospitalario en un comunicado.

Bajo la dirección de Javier Bermejo, Jefe de Servicio de Cardiología del centro, su principal contribución será el desarrollo de biomarcadores basados en el flujo sanguíneo, combinando técnicas avanzadas de ecocardiografía con la simulación numérica por ordenador.

Desde el centro hospitalario han subrayado que este enfoque permitirá estudiar fenómenos como el transporte de la sangre en la aurícula izquierda, un factor crítico directamente relacionado con el riesgo de trombosis y de embolia cerebral (ictus), avanzando así hacia una personalización absoluta del riesgo cardioembólico en pacientes oncológicos.

"La combinación de imagen médica, modelado computacional y validación clínica nos va a permitir detectar alteraciones en el funcionamiento del corazón antes de que aparezcan daños irreversibles. Esto nos dará la ventaja de intervenir mucho antes y adaptar mejor los tratamientos contra el cáncer", ha explicado Bermejo.

ENSAYO CLÍNICO

En este marco, la implicación del Hospital Gregorio Marañón se materializará también en el impulso de iniciativas clínicas de gran calado con el ensayo clínico ACCURATE, orientado a la detección precoz de la disfunción cardíaca inducida por la quimioterapia o radioterapia y a la estratificación del riesgo mediante las citadas herramientas de imagen avanzada.

Otra línea importante en la que trabajarán los profesionales del Marañón será la prevención en supervivientes, un colectivo especialmente vulnerable a desarrollar patologías en el corazón y el aparato circulatorio. Así, el hospital coordinará un ensayo clínico que evaluará el beneficio de una herramienta digital de control domiciliario.

Los pacientes monitorizarán a distancia variables como su tensión arterial y peso, recibirán pautas de ejercicio y contarán con un seguimiento estrecho basado en Enfermería de Práctica Avanzada para garantizar un control óptimo de su riesgo cardiovascular.

Con esta participación en el proyecto, desde el centro hospitalario han subrayado que se consolida su posición como "referente internacional en investigación traslacional en cardio-oncología, logrando una alianza pionera entre la ingeniería, la física y la medicina para salvar vidas más allá del cáncer".