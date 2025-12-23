La gripe se estabiliza en Madrid de cara a la Navidad pero la tasa sigue en máximos

Archivo - Una mujer se vacuna - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los casos de gripe en la Comunidad de Madrid se han estabilizado en la semana previa a la Navidad, con un descenso del 33,5% en la última semana, aunque la tasa sigue en máximos pese a caer, con 209,47 casos por cada 100.000 habitantes en la antesala de la Navidad, un 32,1% más baja que siete días antes.

En concreto, en semana 51 del año, del 15 al 21 de diciembre, se han notificado a través de la Red de Vigilancia del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) un total de 14.682 casos, es decir, 7.428 menos con respecto a la semana anterior.

Así, el acumulado de la temporada 2025/2026 asciende a 72.352 casos, según el último informe epidemiológico semanal de la Dirección General de Salud Pública, consultado por Europa Press.

De esta forma, la tasa en la tercera semana de diciembre se sitúa en 209,47 casos por 100.000 habitantes (275 la semana previa), muy por encima del umbral epidémico, cuyo valor numérico es 22,38 --ha sido construido a partir de las cinco temporadas anteriores (exceptuando la temporada 2020-2021 y 2021-2022 en las que apenas hubo casos)--.

En la campaña anterior, el valor semanal más alto fue de 122,5 casos por 100.000 habitantes y se alcanzó en la semana 4, es decir, entre el 20 y el 26 de enero.

En Atención Primaria, la tasa ha sido de 204,92 casos por 100.000 habitantes, un 33,4% menor que la de la semana anterior. En ese periodo, la incidencia más alta se ha observado en los niños de 0 a 4 años (829,15).

En Atención Hospitalaria, la incidencia ha sido 7,08 casos por 100.000 habitantes, 41,2% mayor que la semana anterior. El grupo de 80 o más años muestra la incidencia más alta (59,74).

"El grupo de personas que presentan 80 y más años de edad es el que sigue mostrando la incidencia más alta cuando se requiere ingreso hospitalario. Este mismo patrón con una tendencia descendente se observa de la misma manera en las demandas que estamos viendo en las urgencias hospitalarias del Servicio Madrileño de Salud", ha explicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.

En el caso de la vacunación, la totalidad de los casos de 80 años o más y el 47,6% de los casos de 65 a 79 años identificados en Atención Primaria estaban inmunizados, un porcentaje que se sitúa en el 80% para el primer grupo y el 52,6% para el segundo en el ámbito hospitalario.

En la última semana, además, se han registrado doce brotes de gripe en residencias de personas mayores y el décimo. En todos los casos, se han aplicado medidas preventivas como aislamiento o uso de mascarilla.

En el acumulado del año, se elevan a 129.116 los casos de gripe notificados, frente a los 47.707 contabilizados en el mismo periodo de 2024, lo que supone un 170,6% más. El Índice Epidémico --los casos notificados hasta la semana correspondiente en el año actual entre los casos notificados en el mismo periodo del año anterior-- es de 2,71, lo que se considera una incidencia alta.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y MASCARILLA

Debido a esta incidencia de la gripe, la Comunidad de Madrid recomienda desde este lunes día 15 el uso de las mascarillas en todos los hospitales y centros de salud de la región, que se suman a las residencias donde está aconsejada su utilización desde el jueves día 11 con el objetivo de aumentar la protección frente a la gripe.

Además, se sigue recomendando la vacunación frente a la gripe, que puede llegar a reducir hasta en un 80% las hospitalizaciones por neumonía en las personas que tienen 65 y más años de edad "si están bien vacunadas".

La campaña de inmunización frente a la gripe se inició el 15 de octubre y está especialmente dirigida a adultos a partir de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, niños desde los 6 meses hasta los 5 años y pacientes crónicos.

También está recomendada para los siguientes perfiles de población: embarazadas, enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.

Esta medida preventiva se aconseja igualmente a personas con exposición laboral directa a aves domésticas o cerdos en granjas, así como o explotaciones avícolas o porcinas, y aquellas que realizan servicios públicos esenciales como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos o servicios de Protección Civil.

La Comunidad de Madrid ha habilitado el Hospital Enfermera Isabel Zendal para la vacunación contra la gripe a personas mayores de 18 años.

La campaña se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, salvo que circunstancias epidemiológicas aconsejen prolongarla. Se lleva a cabo en más de 800 puntos, principalmente en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, hospitales públicos y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

Igualmente, como medida de prevención de la transmisión dirigida a la población, la directora general de Salud Pública de la Comunidad ha insistido en la recomendación de uso de mascarilla para las personas con síntomas respiratorios.