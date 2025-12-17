La gripe en la región sigue en aumento: los casos suben un 14,5% en la última semana y la tasa se dispara hasta 308

Archivo - Archivo.- Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de la Comunidad ha subrayado este miércoles que los servicios de Urgencias están funcionando con "normalidad" y mantiene activo el Plan de Invierno, con 1.800 contrataciones previstas, para afrontar la elevada circulación del virus de la gripe, debido al adelanto epidemiológico que está caracterizando esta temporada.

En concreto, en semana 50 del año, del 8 al 14 de diciembre, se han registrado un total de 22.110 casos, es decir, 2.809 más con respecto a la semana anterior (+14,5% en la última semana), con una tasa que se ha disparo hasta superar los 308 casos por cada 100.000 habitantes en la segunda semana de diciembre, un 11,5% más alta que siete días antes.

En un comunicado, el departamento que dirige Fátima Matute ha subrayado los pacientes "están siendo atendidos de forma adecuada en función de su proceso y prioridad clínica", aunque, ante las críticas de los profesionales sanitarios, ha admitido que "en algunos casos se están registrando picos asistenciales puntuales por alta frecuentación de pacientes".

Ante ellos, ha recalcado que se está activando medidas adicionales como la habilitación de más camas en las plantas de hospitalización, agilización de altas así como aumento de pacientes atendidos por las unidades de hospitalización a Domicilio cuando es posible.

En concreto, en semana 50 del año, del 8 al 14 de diciembre, se han notificado a través de la Red de Vigilancia del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) un total de 22.110 casos, es decir, 2.809 más con respecto a la semana anterior.

Una mayor incidente que, en parte, está relacionado con la circulación del subclado K de influenza A (H3N2), mucho más contagioso. En cualquier caso, desde la Consejería madrileña han subrayado que no está provocando casos "de mayor gravedad o complicaciones en la población".

Ante esta situación, la Comunidad mantiene activo el Plan de Invierno del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que contempla un refuerzo de las plantillas para el que han sido autorizadas 1.800 contrataciones de profesionales.

Desde el departamento que dirige Fátima Matute se ha recordado que el déficit de profesionales generalizado en toda España, especialmente de Enfermería, está impidiendo cubrir estas contrataciones en su totalidad.

En este sentido, ha insistido en los reiterados requerimientos de la Consejería de Sanidad al Ministerio de Sanidad para que afronte esta problemática a nivel nacional y agilice tanto la homologación de extracomunitarios como la creación de un plan de Recursos Humanos que permita afrontar "de manera definitiva" la falta de profesionales.

Debido a esta incidencia de la gripe, la Comunidad de Madrid recomienda desde este lunes día 15 el uso de las mascarillas en todos los hospitales y centros de salud de la región, que se suman a las residencias donde está aconsejada su utilización desde el jueves día 11 con el objetivo de aumentar la protección frente a la gripe.

Además, se sigue recomendando la vacunación frente a la gripe, que puede llegar a reducir hasta en un 80% las hospitalizaciones por neumonía en las personas que tienen 65 y más años de edad. Hasta el momento, se ha inmunizado a 1.495.785 personas en la región aproximadamente.

La campaña de vacunación frente a la gripe se inició el 15 de octubre y está especialmente dirigida a adultos a partir de 60 años, personal sanitario y sociosanitario, niños desde los 6 meses hasta los 5 años y pacientes crónicos.

También está recomendada para los siguientes perfiles de población: embarazadas, enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.

Esta medida preventiva se aconseja igualmente a personas con exposición laboral directa a aves domésticas o cerdos en granjas, así como o explotaciones avícolas o porcinas, y aquellas que realizan servicios públicos esenciales como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos o servicios de Protección Civil.

La Comunidad de Madrid ha habilitado el Hospital Enfermera Isabel Zendal para la vacunación contra la gripe a personas mayores de 18 años. Hasta ahora, en él se han vacunado más de 8.000 madrileños, con cerca 1.200 vacunados al día, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

La campaña se extenderá hasta el 31 de enero de 2026, salvo que circunstancias epidemiológicas aconsejen prolongarla. Se lleva a cabo en más de 800 puntos, principalmente en los centros de salud y consultorios de Atención Primaria, hospitales públicos y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

Igualmente, como medida de prevención de la transmisión dirigida a la población, se insiste en la recomendación de uso de mascarilla para las personas con síntomas respiratorios.