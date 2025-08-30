Un grupo antitaurino contraprograma este sábado a las corridas de Alcalá con un espectáculo callejero "sin torturar"

Archivo - Un grupo de personas se manifiestan en la Plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo Alcalá Antitaurina, de la localidad de Alcalá de Henares, se concentrará este sábado para llevar a cabo un espectáculo callejero y reivindicativo en la que denunciarán la "crueldad" en los festejos taurinos que se están celebrando esta semana y con el que intentarán demostrar que "es posible divertirse sin torturar".

En un comunicado remitido a los medios, el colectivo ha anunciado que el acto tendrá lugar a las 20.30 horas en la plaza de los Santos Niños del municipio y ha censurado los "al menos 141.000 euros" que el Ayuntamiento dedicará a los festejos "de los impuestos de los y las complutenses".

La asociación ha insistido en que "la ciudad no es taurina" porque, según han apreciado, se produce un "fracaso de público", cada edición. Además, señalan a la empresa que gestiona el evento desde hace 27 años, con todavía 23 por delante, ha incurrido en "incumplimientos" del contrato, mientras que el Consistorio solo "ha adoptado ridículas multas" (3.115 euros en los últimos 4 años).

De hecho, los antitaurinos creen que en esta edición se podría producir un nuevo incumplimiento al no haber encierros, algo que, según afirman, el Ayuntamiento les ha justificado "señalando que no son rentables". En 2023, ya criticaron que el Gobierno municipal ayudara con medios propios a la entidad "cuando, por contrato, esta debe asumir todos los gastos".

EL AYUNTAMIENTO RECUPERA LOS FESTEJOS TAURINOS

Esta muestra de descontento llega en una semana en la que el Ayuntamiento ha recuperado los festejos taurinos con dos corridas de toros, una de rejones, tres sueltas de vacas e incluso un concurso de recortes.

La iniciativa se llevará a cabo entre este jueves y este domingo en la plaza de toros 'La estudiantil'. Morante de la Puebla, Marco Pérez, un mano entre Fernando Adrián y Víctor Hernández o la novillera Olga Casado serán algunos de los protagonistas.

En contra de la posición de los antitaurinos, que reivindican que "la tortura no se celebra", el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, afirmó el pasado 5 de agosto, en la presentación de los eventos, que estas celebraciones debían estar "a la altura" de la ciudad.

"Nosotros creemos en la tradición y en la cultura de la tauromaquia, y en que nuestras fiestas deben tener una amplia programación para todos los públicos que siempre sume", declaró entonces el edil.

Por su parte, la asociación publicó en las mismas fechas que el Gobierno municipal, una coalición de PP y Vox, haría que los festejos implicaran "cuatro días de sufrimiento, dolor, sangre y muerte". "Pagaremos con nuestros impuestos", censuraron a principios de mes.

EL MENOR "PRESENCIARÁ ESCENAS DE SANGRE"

A la oposición contra los festejos se suman las medidas que este año se han implantado para incentivar la asistencia de menores de edad a los eventos taurinos. En concreto, los menores de 6 años accederán gratis, mientras que a partir de los 7 contarán con un 15% de descuento. La asociación ha apreciado que el niño que participe "presenciará escenas de sangre".

Alcalá Antitaurina ha contactado con la Fundación Franz Weber, que tiene estatus de organismo consultivo en el Comité de los Derechos del Niño. "La Fundación ha pedido la retirada de cualquier promoción u oferta dirigida a menores para que accedan a la feria taurina", han advertido.

Para reforzar su crítica, el colectivo ha recordado que Alcalá es, desde 2012, Ciudad Amiga de la Infancia por Unicef, organismo al que contactarán para "poner en su conocimiento de qué forma se están vulnerando las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño".