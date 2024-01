Un grupo apuñala a un chico de 14 años en el Metro de Pueblo Nuevo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de jóvenes apuñalaron anoche en el andén de la estación del Metro de Pueblo Nuevo a un chico nacido en Madrid de 14 años, que resultó herido pero no de gravedad, ha informado a Europa Press fuentes policiales.

La reyerta tuvo lugar este miércoles pasadas las 21:40 horas en el andén 2 de la línea 7 por causas que ahora se investigan. El chico, que iba con unos amigos, fue atacado sorpresivamente por varios jóvenes que llevaban machetes. Recibió lesiones por arma blanca en el antebrazo y en la palma de la mano.

Hasta el lugar acudieron primeramente agentes de la Policía Municipal, que le realizaron un torniquete. A continuación los sanitarios del Samur-Protección Civil le asistieron y le trasladaron al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico reservado, ha informado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid.

Agentes de la Brigada Provincial de Información se encargan de la investigación del suceso. Están analizando las cámaras de vigilancia de esta estación del suburbano y hablando con testigos para dar con los autores, que escaparon a la carrera por la calle Emilio Ferrari. Todo apunta a que se trata de un nuevo enfrentamiento entre miembros de la banda juvenil de los Dominican Don't Play (DDP) y los Trinitarios.

INMA SANZ PIDE UN PLAN DEFINITIVO CONTRA LAS BANDAS

Preguntada por esta cuestión, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid, Inmaculada Sanz, ha señalado que a falta de confirmación oficial y de que esa investigación se desarrolle con más profundidad, cree que esta reyerta está relacionada con bandas juveniles violentas.

Por ello, ha trasladado "una vez más su preocupación". "Sé que se están haciendo muchos esfuerzos por parte de Policía Nacional, sé que hay un plan que se estableció por parte de la Delegación de Gobierno, pero es evidente que no es suficiente. No es suficiente porque se están produciendo episodios en nuestras calles con demasiada habitualidad y por supuesto nosotros vamos a seguir denunciando a estas situaciones que no queremos en nuestras calles", ha apuntado.

Sanz considera que hay que atajar esta situación "cuanto antes" y por eso van a "seguir exigiendo que se pongan los medios adecuados para que eso sea así". "Nosotros por nuestra parte vamos a seguir haciendo todo lo que está en nuestra mano, poner toda la Policía en la calle que podamos, toda la que nos dejen. Lamentablemente nos dejan menos de la que esta ciudad necesita, pero por supuesto la Policía Municipal de Madrid va a seguir ayudando, va a seguir colaborando como han hecho en esta intervención y como hacen tantas y tantas veces o con lo que tiene que ver con las inspecciones de locales donde hay venta de armas blancas", ha apuntado.

Le edil ha aprovechado nuevamente para requerir a Delegación de Gobierno "un plan que definitivamente erradique de nuestras calles estas actividades delincuenciales, estas bandas juveniles organizadas, en este caso parece que pudiera tener que ver con los DDP y con los Trinitarios. "Creo que no puede seguir pasando en nuestras calles que haya este tipo de hechos delictivos", ha concluido.