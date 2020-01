El grupo madrileño Yawners arranca mañana su gira en la capital junto a Chloral

Publicado 31/01/2020 18:33:55 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dúo madrileño Yawners inicia mañana sábado en la sala 0 del Palacio de la Prensa de la capital la gira de su último trabajo, 'Just Calm Down', después del lanzar recientemente el vídeo de su nuevo single, 'The Friend Song'.

Yawners es un grupo de garaje noventero formado por Elena a la guitarra y Óliver a la batería y a las voces. Su anterior trabajo, 'Dizzy', publicado en 2015, que tocaba bastantes géneros bajo un sonido garaje punk noventero con aires de pop.

La banda compartirá escenario junto al grupo madrileño Chloral, que lleva reciente 'Bellavistas', su primer E.P, que fue lanzado este mes de enero por el sello Intromúsica Records. Primero fue 'Chocolate', después 'La Danza' y, por último, la canción estrella: 'Supernova'.

Los estilos shoegaze, emo y dream pop conforman un cóctel de guitarras afiladas y voces susurrantes. Chloral son Rodri (voz y guitarra), Juan (guitarra), Roberto (batería) y Álvaro (bajo).