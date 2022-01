El Grupo Mixto se reafirma en que hicieron "lo correcto con Madrid Central" aunque "no sea la mejor ordenanza del mundo"

Insisten en la necesidad de "entrar en la nueva política, no de gestos ni de ruidos", como creen que hacen sus excompañeros

La portavoz del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, se ha reafirmado en un vídeo en que hicieron "lo correcto con Madrid Central" aunque "no sea la mejor ordenanza del mundo".

Las declaraciones de Higueras se producen 24 horas después de que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidiera cerrar la presentada por Más Madrid y Equo para analizar el "retroceso" que consideran que representa el nuevo Madrid Central firmado por el gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

"Con Madrid Central hicimos lo correcto. Ante la resolución de la Eurocámara de rechazar la petición de Rita Maestre de eliminar Madrid Central, nosotros insistimos en que hay que entrar en la nueva política, que es una política de resultados, de objetivos, no de gestos, no de ruidos, como están haciendo desde el partido de Maestre", ha declarado Higueras.

La portavoz del Mixto tiene claro que "no es la mejor ordenanza del mundo", en referencia a la de Movilidad aprobada el pasado septiembre con sus votos y los de PP y Cs. "Nosotros no hubiéramos hecho esta ordenanza pero desde luego es mejor que no tener ninguna. Y ese no por el no, el obstaculizar por obstaculizar es una posición que no resulta útil para nadie. Repito, nosotros hicimos lo correcto", ha cerrado.

