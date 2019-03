El Grupo Municipal de Contigo por Las Rozas presenta una denuncia por la supuesta "usurpación" de sus siglas

Publicado 25/03/2019 16:36:15 CET

LAS ROZAS, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Grupo Municipal de Contigo por Las Rozas han presentado una denuncia por supuesta "usurpación de siglas" contra varias personas que habrían "registrado" un partido con "el mismo nombre que el del Grupo Municipal" ante el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

El Grupo Municipal de Contigo por Las Rozas cuenta con tres concejales, en la oposición del Ayuntamiento de Las Rozas. En las elecciones municipales de 2015 recibieron 5.286 votos. Se trata de una coalición, según sus responsables, integrada por Izquierda Unida, Los Verdes y Equo.

A través de un comunicado, el Grupo Municipal ha explicado que la denuncia, adelantada por El País, la han presentado para "defender" su "prestigio y nombre" por que, al parecer, se habría registrado por parte de otras personas un partido con el mismo nombre que el del grupo municipal", con el objetivo de "apropiarse de la marca y del trabajo realizado por Contigo por Las Rozas en los últimos cuatro años a dos meses de las elecciones municipales".

Los concejales de Contigo explican que según el Registro de Partidos, en noviembre de 2018, se registró a nombre de tres personas un partido con "el mismo nombre y similar logo" que el del grupo municipal Contigo por Las Rozas.

"Se trata de un acto de mala fe, ya que el presidente y representante legal, Esteban Carracedo, compitió en 2015 contra Contigo por Las Rozas como candidato en la lista de 'Sí Se Puede Las Rozas'. Las otras dos personas abandonaron el partido en el mes de diciembre, siendo sustituidas", indican.

Según el Grupo Municipal, tras no obtener representación municipal, estas personas "han estado mostrando hostilidad" hacia el trabajo del grupo municipal "tanto en redes sociales como en otros espacios". "Estas personas, que nunca han estado vinculadas a Contigo por Las Rozas, presentaron una candidatura, a las primarias internas de Podemos de noviembre de 2018, que finalmente fueron suspendidas", han explicado.

A este respecto, el portavoz del Grupo Municipal de Contigo por Las Rozas, Gonzalo Sánchez Toscano, ha subrayado la "gravedad" de esta "acción" ya que "muestra una absoluta falta de ética con fines espurios y claros intereses personales y políticos". "Es un ataque directo a los valores democráticos, a este grupo municipal, a toda la gente que forma parte de este proyecto y a los 5.286 vecinos y vecinas a los que representamos", ha añadido.

El portavoz ha exigido "públicamente" a estas personas, tras "cuatro años de trabajo local serio y constructivo", que "devuelvan el nombre a sus legítimos representantes" y ha anunciado que el grupo municipal "defenderá su trabajo y su marca en los tribunales hasta el final".

EL NOMBRE "ESTABA LIBRE"

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, una de las personas que, al parecer, habría registrado el partido, Esteban Carracedo, ha justificado la misma en que el nombre "estaba libre". "Se ha montado una película y un movimiento que no entendemos qué es lo que ha pasado. Nos ha pillado también de sorpresa a nosotros. Se presentaron hace cuatro años con una coalición, hace cuatro años y no han vuelto a renovarla ni nada. Hemos visto que estaba libre el nombre, que en cierto modo era atractivo y nos pareció bien. Y lo hicimos y ya está", ha asegurado.

Carracedo afirma que "no le han usurpado nada a nadie" porque "esto no era suyo". Así, ha señalado que "están abiertos" a "todas las posibilidades" y la "idea" es "formar una plataforma de partidos, asociaciones civiles" para concurrir a las elecciones.

"Queremos contar con todo el mundo, con ellos, con Más Madrid, con Podemos, o con otro partido que podamos llegar a un acuerdo, estamos abiertos a negociar con todo el mundo. No es que tengamos afán de protagonismo. El que quiera se puede integrar e incorporar. No estamos absolutamente cerrados a nadie. Pero con nosotros no han llegado ni a hablar", ha destacado.

Para ello, ha avanzado que cuentan con un "programa de proyectos" para Las Rozas y que su objetivo es "prescindir de partidos políticos estatales". "Somos vecinos, ni somos de izquierdas ni de derechas, somos de Las Rozas", ha resaltado.

Finalmente, Carracedo ha concluido que el Juzgado de Majadahonda ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por los concejales del Grupo Municipal.