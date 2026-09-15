El Grupo Municipal del PSOE de Móstoles critica a la candidata del partido a la Alcaldía y dice que no conoce la ciudad

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Móstoles, Juana López Pagán, interviene durante una visita a la caseta del PSOE instalada con motivo de las Fiestas Patronales - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Móstoles ha criticado a la candidata designada tras las primarias para la Alcaldía en 2027, Juana López Pagán, y ha afirmado que no conoce la ciudad.

Así lo ha hecho el Grupo Municipal, encabezado por la exalcaldesa Noelia Posse --actual portavoz--, en un comunicado en el que cuestionan la designación de la asesora en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Juana López Pagán fue ratificada el 1 de septiembre al haber sido la única candidata que se presentó a las primarias para la Alcaldía de esta ciudad, tras haber dado un paso a un lado el secretario general del PSOE-M, Álex Martín, con quien Posse ha tenido fuertes desavenencias, llegando a destituirlo hace un año como portavoz adjunto del Grupo Municipal, para posteriormente tener que restituirlo por orden de la dirección regional.

Desde el PSOE-M se ha apostado por una persona hasta ahora ajena a la política municipal mostoleña, pero que, según han trasladado, lleva un largo tiempo militando en el partido y como una forma de encontrar la "mejor opción" para uno de los históricos feudos socialistas en la región y segunda ciudad en población.

Además, la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ya había indicado hace meses que quería una candidata mujer, especialmente tras la causa de acoso sexual y laboral contra el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista. Este perfil también encaja en un momento en el que el partido quiere "pasar página" de una situación complicada tras el procesamiento en el 'caso ITV' de la propia Noelia Posse y otros ediles de la anterior etapa en el Gobierno municipal.

CRITICAN QUE NO SE HAYA PRESENTADO

Así, desde el Grupo Municipal Socialista encabezado por Noelia Posse han censurado que la candidata no se haya presentado a sus miembros para conocer "de primera mano" el trabajo, en una de las "reglas básicas de la cortesía".

"Creemos que cualquier persona que aspira a asumir una responsabilidad de esta naturaleza debería comenzar por escuchar, conocer y dialogar con quienes llevan años desarrollando esa labor y representan actualmente al PSOE en el Ayuntamiento", han trasladado.

Además, en este comunicado defienden a Noelia Posse reivindicando que fue la primera mujer alcaldesa de Móstoles y han reclamado para ella "respeto institucional y personal".

"Doña Juana López Pagán es, en este momento, una candidata propuesta para asumir una responsabilidad desconocida en Móstoles a la que corresponde ahora conocer la realidad de Móstoles, escuchar a sus representantes y demostrar con hechos su compromiso con nuestra ciudad y con el proyecto socialista", han lanzado. En este punto han criticado además de forma velada a Álex Martín señalando que López Pagán "mal empieza" si lo elige como "mentor".

Sugiere el Grupo Municipal encabezado por Noelia Posse que Móstoles es una ciudad "compleja, diversa y plural" por lo que ha recomendado a López Pagán que "tenga tiempo para reunirse" con ellos.

"Porque antes de pretender representar a Móstoles, hay algo imprescindible: conocerla, escucharla y respetar a quienes llevan años trabajando por ella", han rematado.

Precisamente Noelia Posse anunciaba este enero que abandonará la política en 2027 cuando acabe el mandato y cargaba contra los "siete años atravesando un calvario" por el 'caso ITV'. La Audiencia Provincial ordenaba este julio señalar ya la fecha del juicio que la sentará en el banquillo de los acusados junto al resto de procesados.