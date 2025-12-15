Grupos de trabajo del Paisaje de la Luz rechazan la decoración navideña del Retiro por alterar ejes históricos

Rótulo para que los visitantes se hagan selfies y los suban al hashtag #NavidadEnElRetiro - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de trabajo de Conservación y Mejora del Paisaje Urbano y de los Jardines del Buen Retiro del Consejo Cívico y Social del Paseo del Prado y el Buen Retiro han expresado su "total oposición" a la decoración navideña instalada este año en el interior del Parque del Retiro, al considerar que deprecia sus valores históricos, paisajísticos y patrimoniales.

En un comunicado conjunto, ambos grupos critican especialmente la instalación de paneles navideños dispuestos de forma sucesiva y transversal a lo largo del Paseo de México, una de las avenidas más representativas y frecuentadas del parque. Según señalan, estos elementos interceptan la perspectiva histórica que enlaza la Puerta de la plaza de la Independencia con la Fuente de Isabel II o de los Galápagos, privando a los visitantes de disfrutar de uno de los ejes visuales más significativos del Retiro.

El texto detalla la evolución histórica de este acceso al parque desde finales del siglo XIX, su consolidación como paseo principal tras la municipalización del Retiro y las intervenciones posteriores que configuraron su trazado actual.

Los firmantes consideran "inadmisible" que un eje visual construido durante más de 150 años y rehabilitado recientemente se vea alterado por instalaciones temporales con temática navideña, así como por la colocación de un rótulo corpóreo iluminado con el nombre de El Retiro destinado a la toma de fotografías.

Los grupos de trabajo cuestionan además la necesidad de instalar iluminaciones navideñas en el interior del parque, al entender que el Retiro cuenta con suficiente calidad paisajística y lumínica. Advierten, además, del impacto negativo de estas luces sobre la fauna y la vegetación, así como del uso de cableado sujeto a los árboles.

El comunicado reprocha al Ayuntamiento de Madrid que todas estas actuaciones se hayan realizado sin consultar previamente al Consejo Cívico y Social, órgano creado para asesorar sobre las intervenciones en el ámbito declarado Patrimonio Mundial.

Aunque precisan que sus informes no son obligatorios ni vinculantes, los grupos de trabajo reclaman que los proyectos de este tipo se presenten con antelación para poder emitir un dictamen previo que actúe como un "sello de calidad" en la gestión del patrimonio.

LAS LUCES DE NAVIDAD EN EL RETIRO, A DEBATE ESTE LUNES

La controversia por la decoración navideña instalada en El Retiro se ha trasladado este lunes a la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, donde Más Madrid ha preguntado al Gobierno municipal por qué la decoración navideña no fue remitida a los grupos de trabajo.

Durante la sesión, la concejala Pilar Sánchez ha defendido que el asunto "no es menor ni anecdótico" y ha señalado que los grupos de trabajo son uno de los "instrumentos clave" para garantizar la participación. Por ello, ha reprochado al Ayuntamiento que actúe "sin informarles, impidiendo que puedan realizar aportaciones", aunque estas no sean vinculantes ni preceptivas.

La concejala de Más Madrid ha secundado así la queja que recoge el comunicado firmado por los portavoces de los grupos de trabajo y ha insistido en que "sin participación real no puede garantizarse una buena gestión del patrimonio mundial".

Por su parte, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido que la decoración navideña del parque es "temporal y reversible" y que no afecta a los valores patrimoniales del parque.

"La decoración navideña que se ha instalado en el Parque del Retiro no afectan al valor universal excepcional del bien, por lo que no son en ningún caso objeto de estudio para el grupo", ha indicado durante su intervención.

En este sentido, ha afirmado que, de considerarse este tipo de instalaciones como susceptibles de estudio, el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco exigiría remitir todos los proyectos de decoración navideña de los sitios declarados Patrimonio Mundial, algo que, según ha indicado, no ocurre.

"Yo puedo entender que pueda gustar más o menos la decoración. Pero lo de remitirla al grupo de trabajo, con las normas en la mano, esa obligación no existe. Yo pasé por el Retiro el otro día, había un montón de gente haciéndose fotos, conectándose con su familia, enseñándoles lo que estaban viendo. Estamos hablando de un mes y pico. Me dicen ustedes que va a comprometer eso el estado del parque, de verdad. Démosle una vuelta todos, porque esto creo que no tiene sentido por ninguno de los lados", ha concluido la delegada.