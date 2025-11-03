La Guardia Civil activa un "amplio dispositivo" para prevenir robos en viviendas en la región

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado este lunes de la activación de un "amplio dispositivo" especial para prevenir delitos de robo con fuerza en viviendas de la Comunidad de Madrid por parte de "grupos criminales itinerantes", según un comunicado de la Benemérita.

El plan contará con la participación de los agentes destinados en los diferentes Puestos de la Comunidad de Madrid bajo la coordinación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y con el apoyo de los demás cuerpos policiales municipales.

El objetivo principal de este plan especial pasa por "anticiparse a la posible actuación de grupos criminales itinerantes" que habitualmente aprovechan el horario nocturno en invierno para cometer robos en casas, sobre todo en viviendas unifamiliares.

La Guardia Civil hará uso de "distintos medios y unidades especiales", y también ha aprovechado para incidir en la importancia de la colaboración ciudadana, recordando que se puede avisar de inmediato al 062 o 112 ante personas o vehículos sospechosos.