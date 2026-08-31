Guardia Civil activa el Laboratorio de Criminalista para investigar un incendio en viviendas de Tres Cantos

Ocho Atendidos Y Tres Trasladados Al Hospital En El Incendio En Una Vivienda De Tres Cantos - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid llevará cabo la inspección técnico ocular del incendio de viviendas que tuvo lugar en Tres Cantos el pasado jueves 27 de agosto.

En concreto, el incendio se originó el pasado jueves en la quinta planta de una vivienda situada en el Sector Descubridores 46, según informaron fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Ocho personas resultaron afectadas y tres tuvieron que ser trasladadas al hospital. Además, 60 personas de las viviendas de tres portales del edificio ubicado en el Sector Descubridores fueron evacuadas por el incendio, que provocó daños considerables.

La Guardia Civil se ha encargado de la investigación. El Laboratorio de Criminalística realizará una inspección para determinar las causas que originaron el incendio "cuando lo permita la seguridad estructural de las viviendas y se pueda acceder a las mismas", según han precisado desde la Comandancia de Madrid.

En el incendio resultaron heridos dos agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Tres Cantos, que fueron los primeros en llegar al edificio. Sufrieron quemaduras de primer y segundo grado en brazos y rostro.

Según han explicado desde el Instituto Armado, para garantizar la evacuación de todos los residentes, los agentes tuvieron que exponerse a altísimas temperaturas y a la gran cantidad de humo que ya se acumulaba en las zonas comunes apenas iniciarse el fuego.

Tras comprobar que no quedaba nadie en las viviendas de los portales afectados, los agentes fueron trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital La Paz. Además de las quemaduras, precisaron oxígeno durante toda la mañana debido a la cantidad de humo que inhalaron durante su intervención.