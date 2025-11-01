La Guardia Civil auxilia a una mujer que se había desorientado en Cercedilla mientras recogía setas

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han logrado auxiliar a una mujer de unos 35 años que se había desorientado este sábado mientras recogía setas en la zona de Camorritos, en el término municipal de Cercedilla.

Los hechos se han producido esta mañana después de que la propia mujer alertara sobre las 10.30 horas de que se había desorientado en la zona de Camorritos, a unos 1.600 metros de altitud, ha informado la Benemérita.

Algo menos de una hora después, en torno a las 11.25 horas, efectivos del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) han logrado localizar a la mujer en perfecto estado.