La Guardia Civil desaloja a varios okupas de un local en Arganda tras sorprenderlos robando un móvil

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desalojado este viernes a varias personas que ocupaban de forma ilegal desde hacía meses un inmueble situado en la calle María Zayas de Arganda del Rey, en una operación en la que ha colaborado la Policía Local y que se ha saldado sin daños personales.

La intervención ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil, después de que los okupas fueran interceptados durante la mañana robando un teléfono móvil en la zona, ha informado el Ayuntamiento de Arganda.

Los individuos, entre los que hay varios hombres y mujeres, se encontraban en el interior del local de manera ilegal y fueron detenidos tras eludir varios intentos de cooperación una vez que los agentes accedieron al inmueble para proceder a su desalojo.

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha agradecido la actuación conjunta de ambos cuerpos policiales y ha destacado "el trabajo y la colaboración que tanto la Guardia Civil como la Policía Local han llevado a cabo para evacuar a estas personas que llevaban tanto tiempo delinquiendo y ocupando de manera ilegal".

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y continuará analizando en las próximas semanas todos los detalles y elementos relacionados con la operación. Respecto al teléfono móvil robado, los agentes han logrado devolvérselo a su dueño.