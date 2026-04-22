La Guardia Civil incauta 7 jilgueros y 11 tortugas protegidas encontradas en una nave de Paracuellos

Foto de archivo - GUARDIA CIVIL

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) han incautado siete jilgueros y 11 tortugas protegidas encontradas en una nave de Paracuellos del Jarama.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, los animales fueron llevados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid (CRAS) ante la falta de documentación de los especímenes, las condiciones en las que se encontraban y el desconocimiento de su procedencia.

La Benemérita detuvo el 14 de abril al hombre que tenía alquilada la nave por un delito contra la fauna y flora por tenencia de especies protegidas tras un aviso por parte de la propietaria de la nave que alegó que solo iba a darles de comer de vez en cuando. Después de investigarle fue puesto en libertad.

Además de estos animales protegidos, el varón tenía en posesión más de 40 especies de pájaros entre canarios, jilgueros e híbridos de estas dos especies. Los canarios y los híbridos no fueron incautados, aunque los agentes encontraron siete aves muertas.

El informe determinó que los especímenes intervenidos eran especies protegidas, estando los quelonios incluidos en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites).

Por otro lado, el jilguero está considerado especie silvestre protegida por lo que se prohíbe su captura, muerte, comercio y tenencia de ejemplares silvestres.