Guardia Civil localiza desorientado en una zona boscosa a un hombre de 62 años desaparecido en Cenicientos

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Especialistas del Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de Guardia Civil de Navacerrada han localizado a un hombre de 62 años, que se encontraba desaparecido desde anoche en Cenicientos.
Según ha informado la Benemérita en un comunicado, este sábado se estableció un dispositivo de búsqueda, participando patrullas de seguridad ciudadana y personal de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
A las 4.45 horas de este domingo se han unido Guardias Civiles especialistas en montaña al dispositivo, quienes junto con familiares, han logrado localizar al desaparecido con vida a las 9.15 horas de la mañana. Se encontraba desorientado y deshidratado en una zona boscosa y de difícil acceso donde ha pasado la noche.