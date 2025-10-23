La Guardia Civil rescata 52 perros hacinados en condiciones de insalubridad en Arganda

Los agentes hallaron en el interior de la edificación 6 cadáveres de perros MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han logrado rescatar 52 perros que se encontraban en una edificación en condiciones de inhabitabilidad y con signos de abandono en la localidad de Arganda del Rey, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el día 13 de octubre cuando los agentes, realizando trámites administrativos, encontraron en el interior de una parcela una pequeña edificación donde se hallaban numerosos perros hacinados con gran cantidad de excrementos y suciedad, careciendo de suministros y con signos de abandono.

Tras observar los hechos, se puso inmediatamente en conocimiento de los agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de la Naturaleza, quienes se personaron en el lugar junto con un veterinario, el cual, en primera instancia y a priori, valoró que no tenían signos de maltrato físico, sin lesiones aparentes en la piel, con una condición corporal normal y presumiblemente bien hidratados.

Debido a la complejidad de los hechos por la gran cantidad de perros encontrados y por el desconocimiento de su comportamiento, se solicitó la colaboración de diferentes técnicos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Una vez rescatados los 52 perros sin microchip (salvo uno de ellos) y sin documentación veterinaria, se adjudicaron a diferentes protectoras de animales para su custodia temporal hasta su adopción o acogida.

Además, se hallaron en el interior de la edificación 6 cadáveres de perros, siendo uno de ellos trasladado al Laboratorio Regional de Sanidad Animal de la Comunidad de Madrid para conocer las causas de su muerte.