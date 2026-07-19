Herida grave una mujer de 80 años al estallar su bombona de oxígeno tras encenderse un cigarro en El Molar

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Summa 112. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una anciana de 80 años ha resultado herida grave con quemaduras en la cara tras estallar su bombona de oxígeno al encenderse un cigarro en el madrileño municipio de El Molar.

Según ha trasladado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 23 horas en la calle Prado Redondo, a donde se han trasladado los sanitarios de Summa 112.

Allí han estabilizado a la señora víctima de la deflagración, que estaba en tratamiento de oxigenoterapia, y la han trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz.