Archivo - Equipo de SAMUR-Protección Civil. - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida muy grave después de que un camión haya embestido su coche cuando se encontraba detenido por una avería en el arcén derecho del kilómetro 26 de la carretera M-50, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.

Tras el siniestro, la mujer, de unos 45 a 50 años, ha quedado atrapada en el interior del turismo que conducía, por lo que ha sido rescatada por Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han iniciado maniobras de reanimación.

Con ellos han colaborado Bomberos del Ayuntamiento de Madrid hasta la llegada de SAMUR-Protección Civil, cuando los sanitarios han continuado con las maniobras, revertido la parada y trasladado a la mujer al hospital en estado "muy grave".

Tras lo sucedido, agentes de la Guardia Civil han realizado el correspondiente atestado, mientras que Bomberos Madrid ha desconectado las baterías de los vehículos involucrados y neutralizado un derrame de combustible.