Herido grave por arma blanca un hombre de 60 años en Carabanchel

Herido de gravedad por arma blanca un hombre de 60 años en el distrito de Carabanchel - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha sido ingresado este domingo en estado muy grave en el Hospital 12 de Octubre con una herida por arma blanca en el cuello, según ha informado Emergencias Madrid.

El aviso se ha producido en torno a las 17.30 horas en la calle Pinzón, en el distrito madrileño de Carabanchel, donde una ciudadana ha asistido al hombre en un primer momento taponando la herida que presentaba en el cuello, de cinco centímetros, con una pieza textil.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Samur-Protección Civil, que han continuado con la estabilización del herido. Posteriormente, lo han intubado y trasladado al centro hospitalario.

Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, mientras que la Policía Municipal de Madrid ha colaborado en el operativo y ha escoltado a los equipos sanitarios hasta el hospital.