Herido grave un camionero tras quedar atrapado en un accidente con otro camión en San Fernando de Henares

Accidente en San Fernando de Henares - EMERGENCIAS 112

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un camionero ha resultado herido grave tras quedar atrapado en su vehículo a causa del impacto con otro camión en la carretera M-203 a su paso por el municipio de San Fernando de Henares.

El accidente se ha producido en torno a las 9 horas de este martes en el kilómetro 14 de la citada vía, ha informado Emergencias 112 Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han liberado al conductor. Una vez rescatado, los sanitarios del SUMMA 112 han estabilizado al herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave. Posteriormente, ha sido trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Universitario 12 de Octubre.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las causas del alcance.