Herido grave un hombre de 46 años en un accidente de tráfico en San Fernando de Henares

Archivo - Ambulancias de Summa 112 y Bomberos de la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente de tráfico al colisionar con otro turismo mientras circulaba por la carretera A-2 en las inmediaciones de San Fernando de Henares.

Los hechos se han producido sobre las 16.15 horas a la altura del kilómetro 15 de la vía de servicio de la citada carretera, cuando dos turismos han colisionado por alcance, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar, sanitarios del Summa 112 y Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que extraer de su vehículo a uno de los conductores, un hombre de 46 años que había quedado en estado de seminconsciencia tras el golpe.

Tras extraerle del vehículo, inmovilizarle y estabilizarle en la ambulancia, los sanitarios han comprobado que sufría lesiones graves por un traumatismo torácico y abdominal. Finalmente, ha sido trasladado al Hospital de La Paz.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid se han encargado de realizar labores de prevención, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.