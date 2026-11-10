Herido grave un hombre de 63 años tras ser atropellado por una moto en el acceso a M-30 desde Puente de Vallecas

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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha resultado gravemente herido tras ser atropellado este martes por un motorista mientras cruzaba la vía de acceso a la carretera M-30 desde Puente de Vallecas, en Madrid, por una zona no habilitada a peatones.

Los hechos se han producido sobre las 13.45 horas, cuando sanitarios del Samur-Protección Civil se han trasladado hasta el lugar de los hechos para atender a la víctima, que presentaba varias lesiones fruto del atropello.

Tras ser atendido en el lugar, el hombre ha sido trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón con un traumatismo craneoencefálico leve y una fractura abierta en la pierna derecha, según ha informado Emergencias Madrid.

Además, una psicóloga de Samur ha atendido al motorista, que ha salido ileso de accidente. Por su parte, la Policía Municipal ha escoltado el convoy hasta el hospital, mientras que su Unidad Judicial de Tráfico se ha hecho cargo del atestado.