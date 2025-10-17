Herido grave un hombre de 75 años con oxígeno tras sufrir una deflagración al encenderse un cigarro

Efectivos del SUMMA 112 atienden a una persona mayor que ha sufrido quemaduras en la cara tras una deflagración al encenderse un cigarro - EMERGENCIAS 112

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 75 años y oxigenodependiente ha resultado gravemente herido en Madrid tras sufrir quemaduras en la cara provocadas por una deflagración tras encenderse un cigarro, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos han ocurrido en torno a las 10.45 horas de este martes en la madrileña calle de Lillo, en Villaverde, hasta donde se han trasladado efectivos del SUMMA 112.

El personal sanitario ha estabilizado e intubado a la víctima, que ha sido trasladada con pronóstico grave por quemaduras en la cara hasta el Hospital de Getafe.