Herido grave un hombre de 80 años al ser arrollado por una furgoneta en Villaverde tras caer de su bicicleta

Ambulancia del Samur Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 80 años ha resultado herido grave la mañana de este miércoles al ser arrollado por una furgoneta en el distrito de Villaverde de la capital después de haber caído a la calzada con su bicicleta tras un choque previo por un vehículo.

Los hechos han ocurrido sobre las 11.45 horas en la calle Santa Florencia por causas que están siendo investigadas, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El ciclista de 80 años ha impacto de forma leve con un vehículo y ha caído a la calzada, donde una furgoneta ha arrollado al hombre y a su bicicleta.

Como consecuencia del arrollamiento, el varón ha sufrido traumatismo craneoencefálico y pélvico y fractura de la pierna izquierda. Ha tenido que ser rescatado por los efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de la capital al haber quedado atrapado en los bajos de la furgoneta.

Tras ser atendido en el lugar, ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde ha quedado ingresado con pronóstico grave. Agentes de la Policía Municipal han acompañado al convoy sanitario hasta el centro y se han hecho cargo del atestado.

Un psicólogo del Samur-Protección Civil ha atendido al conductor del vehículo implicado en el accidente, que ha sufrido una crisis de ansiedad.