Herido grave un joven de 20 años por una agresión con arma blanca en San Blas

Archivo - Personal de SAMUR-PC desplazado a Villaverde para atender a la víctima - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido de gravedad este lunes por una agresión con arma blanca en el distrito madrileño de San Blas, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 18.30 horas, en la calle La Pañería. El Samur-PC ha atendido al varón que presentaba dos heridas por arma blanca en el costado y en el antebrazo. Tras realizar pruebas de imagen con ecografía, los sanitarios han sospechado una posible lesión del bazo.

Posteriormente, el joven ha sido estabilizado y trasladado en estado grave a un hospital de Madrid. Además, el Samur-PC ha atendido a dos mujeres jóvenes, con contusiones de carácter leve, que no han requerido traslado hospitalario.

Tal y como ha precisado Emergencias Madrid, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid realizan las diligencias.