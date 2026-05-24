Herido grave un joven por una agresión con arma blanca en Villaverde

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 20 años ha resultado herido grave este domingo pasada pasada la medianoche por un ataque con arma blanca ocurrido en la estación de Renfe de Puente Alcocer de Villaverde, según informa Emergencias Madrid.

Samur-Protección Civil, que recibió el aviso en torno a las 00.15 horas, ha atendido in situ al joven, que presentaba varias heridas, al menos dos en la espalda, y que ha sido trasladado bajo estabilización al hospital.

La Policía Municipal de Madrid ha acompañado al convoy sanitario para facilitar el traslado y la Policía Nacional investiga lo ocurrido.