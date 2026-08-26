Herido grave un joven en una colisión entre un patinete eléctrico y un turismo en San Blas

Accidente de patinete eléctrico - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 20 años ha resultado herido grave la mañana de este miércoles al colisionar el patinete eléctrico en el que circulaba con un turismo que salía de un estacionamiento en el distrito de San Blas.

El accidente ha tenido lugar poco antes de las 13.00 horas en la calle Bulgaria, esquina con Aquitania, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

Como consecuencia de la colisión frontolateral, el joven ha caído a la calzada y ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y fractura de fémur.

En un primer momento, ha sido atendido por testigos y personal de un centro de salud próximo. A la llegada al lugar de los servicios de emergencias, presentaba además bajo nivel de consciencia.

Tras ser atendido e intubado en el lugar, ha sido trasladado por el Samur-Protección Civil al Hospital de La Paz, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Un psicólogo de Samur-Protección Civil ha asistido también a la conductora del turismo por crisis de ansiedad. Por su lado, agentes de la Policía Municipal han acompañado al convoy sanitario al hospital y se han hecho cargo de realizar el atestado.