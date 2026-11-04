Herido grave un joven tras sufrir un atropello y recibir cinco puñaladas en Usera, en Madrid

Efectivos del SAMUR-Protección Civil atienden un joven tras sufrir un atropello y recibir cinco puñaladas en Usera, Madrid. - EMERGENCIAS MADRID EN X

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 25 años ha resultado herido grave esta madrugada tras sufrir un atropello en la vía pública y presentar hasta cinco heridas por arma blanca en la calle Marcelo Usera de Madrid, según ha informado a Europa Press Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 01.30 horas a la altura del número 86 de la citada vía. Agentes de la Policía Nacional han sido los primeros en intervenir y han colocado un torniquete en la pierna izquierda del herido para contener la hemorragia antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Efectivos del SAMUR-Protección Civil han atendido en el lugar al paciente, que presentaba un corte en el cuello, dos en el tórax, uno en el abdomen y otro en la parte posterior de la pierna izquierda, según ha detallado el supervisor de guardia del servicio sanitario, Alberto Chozas.

Aunque ninguna de las puñaladas revestía carácter penetrante, las alteraciones analíticas observadas han motivado su traslado urgente al hospital de referencia, donde ha ingresado en estado grave pero consciente y con preaviso sanitario.

La Policía Municipal ha acompañado al convoy sanitario para facilitar el traslado rápido hasta el centro hospitalario, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.