Herido grave un motorista tras chocar con un coche en la M-30 cerca de Avenida de América

Ambulancias de Samur-Protección Civil en la M-30 desde Avenida de América tras un accidente de moto - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de mediana edad ha resultado gravemente herido este martes tras sufrir un accidente al colisionar con un vehículo en la salida hacia la M-30 desde Avenida de América.

Hasta el lugar se han trasladado sanitarios del Samur-Protección Civil, que han estabilizado a la víctima y la han trasladado en estado grave al hospital tras el siniestro, informa Emergencias Madrid.

La Policía Municipal de Madrid, por su parte, ha escoltado el convoy sanitario y además se ha hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido.