Herido grave un motorista en Madrid tras colisionar con un coche cuyo conductor se ha dado a la fuga

Archivo - Una ambulancia de Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de mediana edad ha resultado gravemente herido en la madrugada de este jueves tras colisionar con otro vehículo en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara y Francisco Silvela, en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El conductor del otro vehículo implicado se ha dado a la fuga tras el accidente. El motorista, que ha sufrido un politraumatismo, ha sido trasladado en estado grave a un hospital cercano por los servicios de emergencia.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, según ha detallado Emergencias Madrid.