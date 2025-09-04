Herido grave un motorista en Madrid tras colisionar con un coche cuyo conductor se ha dado a la fuga

1005967.1.260.149.20250904081908
Vídeo de la noticia
Archivo - Una ambulancia de Samur-Protección Civil - EMERGENCIAS MADRID - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 8:19
@epmadrid

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de mediana edad ha resultado gravemente herido en la madrugada de este jueves tras colisionar con otro vehículo en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara y Francisco Silvela, en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El conductor del otro vehículo implicado se ha dado a la fuga tras el accidente. El motorista, que ha sufrido un politraumatismo, ha sido trasladado en estado grave a un hospital cercano por los servicios de emergencia.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, según ha detallado Emergencias Madrid.

Contador

Lo más leído