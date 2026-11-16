Herido grave un trabajador de 48 años tras caer de un tejado en Torrelodones

Summa 112 y Protección Civil en Torrelodones - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 48 años ha resultado herido de carácter grave la mañana de este lunes tras precipitarse al suelo desde una altura de unos cuatro metros cuando instalaba unas placas solares en una vivienda de Torrelodones.

El accidente laboral ha tenido lugar poco antes de las 11 horas en una vivienda unifamiliar de la calle Mar Cantábrico de la localidad, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El hombre estaba realizando trabajos de instalación de unas placas solares en el tejado de la vivienda cuando se ha precipitado al suelo desde una altura de unos cuatro metros por causas que están siendo investigadas.

Como consecuencia del impacto, ha sufrido traumatismo craneoencefálico severo, fractura en el brazo izquierdo y en la rodilla derecha y politraumatismos. Tras ser estabilizado en el lugar por sanitarios del Summa 112, ha sido evacuado al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Al lugar también han acudido efectivos de Protección Civil, que han colaborado en la atención sanitaria, así como efectivos de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar cómo han sucedido los hechos.