MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 62 años ha resultado gravemente herido este jueves tras sufrir un corte profundo y de unos 15 centímetros en el abdomen mientras trabajaba con una sierra radial en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Los hechos se han producido sobre las 9.30 horas en la calle Playa de Menduña, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender a la víctima, a la que han estabilizado y trasladado con pronóstico grave al hospital Puerta de Hierro.

Por su parte, la Policía Local de Boadilla del Monte y la Guardia Civil se han hecho cargo de las investigaciones en torno a lo sucedido, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madird.