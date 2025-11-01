Herido grave un trabajador al caer desde una altura de ocho metros tras ceder una placa de uralita en Algete

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112.
Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: sábado, 1 noviembre 2025 19:14

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado gravemente herido mientras trabajaba esta tarde al precipitarse desde una altura de ocho metros tras ceder la placa de uralita de una cubierta de una nave industrial en la localidad madrileña de Algete.

Los hechos se han producido en la calle Villa Esther, hasta donde se han trasladado efectivos del SUMMA112, que han atendido al herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los sanitarios han estabilizado e intubado al trabajador, que finalmente ha sido evacuado con pronóstico grave al Hospital Ramón y Cajal. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones, mientras que en el suceso ha colaborado la Policía Local de Algete.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Lo más leído