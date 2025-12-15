Herido grave un trabajador tras caer desde un tejado de Madrid mientras colocaba paneles solares

Ambulancias del SUMMA 112 en un accidente laboral en Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 49 años ha resultado gravemente herido tras precipitarse desde un tejado de unos 15 metros de altura mientras trabajaba en la instalación de placas solares en un bloque de viviendas de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 11.30 horas en la calle Luis Cabrera de la capital, y hasta el lugar se han trasladado efectivos sanitarios del SUMMA 112, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El hombre ha caído al patio interior del edificio, donde los tendederos que cruzan de un lado a otro de las paredes interiores han amortiguado el golpe, si bien ha tenido que ser trasladado en estado grave y con múltiples fracturas al Hospital 12 de Octubre.

La Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para determinar las causas de este nuevo accidente laboral.