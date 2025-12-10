Herido grave un trabajador tras precipitarse desde 3 metros de altura en un edificio en obras de Arganda

Ambulancias del SUMMA 112 y Policía Local de Arganda del Rey tras un accidente laboral - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha resultado gravemente herido tras precipitarse este miércoles desde una altura de tres metros mientras trabajaba en el interior de un edificio en obras de remodelación en Arganda del Rey.

Los hechos se han producido en torno a las 14.45 horas en la calle Juan de la Cierva, hasta donde se han trasladado varias dotaciones del SUMMA 112 para atender al trabajador herido, han informado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar, los sanitarios han encontrado al varón con un traumatismo craneoencefálico severo, sangrado por ambos oídos (otorragia) y con policontusiones. Ha sido atendido en el lugar, intubado y trasladado grave al Hospital 12 de Octubre.

La víctima ha quedado ingresada en el centro sanitario, mientras que la Guardia Civil y la Policía Local de Arganda --cuyos agentes se han personado también en el lugar de los hechos-- se han hecho cargo de las investigaciones en torno al suceso.