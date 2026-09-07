Herido de gravedad por arma blanca un hombre de 49 años en el distrito madrileño de Puente de Vallecas

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MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 49 años ha sido hospitalizado en estado crítico tras ser víctima de una agresión con arma blanca en la noche de este domingo en el distrito madrileño de Puente de Vallecas que le ha provocado una evisceración en el abdomen, según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press.
La agresión ha tenido lugar en torno a la intersección entre la avenida de la Albufera con la calle Fuengirola, en el barrio de Palomeras Sureste, alrededor de las 22.15 horas. La Policía Nacional está investigando lo sucedido.
SAMUR-Protección Civil ha atendido al hombre, que ha sufrido "una herida por arma blanca en la zona abdominal con evisceración". Sin embargo, ha entrado en parada cardiorrespiratoria durante el trayecto al hospital.
Por ello, los servicios sanitarios han comenzado maniobras de reanimación cardiorrespiratoria, que han continuado en dependencias hospitalarias, donde la víctima ha ingresado en estado crítico. La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy hasta allí.