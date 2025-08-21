Herido un hombre de 71 años al ser arrollado por una furgoneta tras bajarse de su vehículo averiado en Madrid

Archivo - Una ambulancia del Samur-Protección Civil - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 71 años ha resultado herido la tarde de este jueves al ser arrollado por una furgoneta en la carretera M-500, dentro del término municipal de Madrid, cuando había bajado de su vehículo averiado.

El accidente ha ocurrido sobre las 18.15 horas en el acceso de la M-500 a la M-30 cuando el hombre se ha apeado de su vehículo por estar averiado y una furgoneta lo ha atropellado, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Como consecuencia del arrollamiento, el hombre ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y diversas contusiones, aunque se encontraba consciente y orientado a la llegada de los servicios de emergencias.

Tras ser atendido en el lugar por sanitarios del Samur-Protección Civil, ha sido trasladado al Hospital Clínico de Madrid. Su pronóstico es potencialmente grave, a la espera de valoración en el centro hospitalario.