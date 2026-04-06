Herido un joven de 20 años con arma blanca en el distrito de Latina

Herido un joven de 20 años con arma blanca en el distrito madrileño de Latina - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha sido herido este domingo por la noche al sufrir una agresión con un arma blanca en la calle Almazán, del distrito madrileño de Latina.

Según ha informado Emergencias Madrid, en torno a las 22.00 horas SAMUR-Protección Civil ha atendido a la víctima, que presentaba una herida de aproximadamente dos centímetros en la espalda, concretamente en la región escapular izquierda.

El paciente está estable, pero los servicios de emergencias lo han trasladado con preaviso al hospital como código trauma.

Por su parte, la Policía de Madrid ha realizado la primera asistencia, facilitando el traslado hospitalario, y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.