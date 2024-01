El herido más grave en la reyerta entre migrantes de Alcalá ya ha salido del hospital

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El herido más grave en la reyerta del viernes entre migrantes subsaharianos y marroquiés llegados de Canarias al cuartel Primo de Rivera de Alcalá de Henares ya ha salido del hospital, tras pasar dos días por la UCI, informó ayer la alcaldesa complutense, Judith Piquet.

Esa persona había sido detenida el pasado día 27 de diciembre por otros hechos delictivos. "Pese a ser arrestado no fue expulsado ni fue tramitado. Fue expulsado del centro, pero no fue tramitada su expulsión del país. Tiene un procedimiento sancionador y evidentemente ha sido expulsado del centro de inmigrantes pero no de ningún otro sitio y lo que nos dicen las fuentes policiales es que se encuentra en la ciudad y que lo que esperan es poderlo localizar para pasar a disposición judicial y después que desde la acción de Gobierno se firmará un decreto de expulsión y poder expulsarlo del país", indicó.

La alcaldesa también ha indicado que hay 11 expedientes sancionadores de expulsión, tres ingresos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y tres detenidos por la reyerta del pasado viernes, "que están en prisión provisional con un procedimiento sancionador de expulsión" y hay cinco con tramitación de expulsión, "pero resulta que están en libertad".

"No sabemos dónde, pero están en libertad y hasta que no sean detenidos o sean localizados por la Policía y puedan proceder a su detención, pues no pueden tramitarse esos expedientes sancionadores de expulsión", ha añadido Piquet.

Los hechos ocurrieron sobre las 20 horas en el parque de la Tirolina. Por causas que están siendo investigadas, los tres marroquíes atacaron a los subsaharianos con barras metálicas. El más grave, un joven de 25 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo al recibir un golpe en la cabeza. Sanitarios lo han intubaron y sondaron y lo trasladaron grave al Hospital de Alcalá de Henares.

Otro subsahariano sufrió pérdida de una pieza dental y fractura de nudillo, un marroquí padeció fractura tabique nasal y corte en el labio, otro marroquí una fractura de nudillo y corte en la mano y un último herido de la misma nacionalidad tenía cortes en el labio y pérdida de pieza dental. Intervinieron varias dotaciones de la Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja.