Heridos dos menores tras ser golpeados por un Cercanías cuando caminaban por las vías en Galapagar (Madrid)

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MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de edad de 16 años han resultado heridos, uno de ellos muy grave, tras ser golpeados por un tren de Cercanías cuando caminaban junto a las vías cerca de la estación de la Navata en Galapagar, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a Europa Press.

Fruto del suceso, descrito por el servicio como un arrollamiento, uno de los jóvenes ha resultado "herido muy grave", por lo que, una vez estabilizado por el SUMMA112 con la ayuda de Bomberos, ha sido llevado a una UVI móvil en la que se ha procedido a su traslado al Hospital Puerta del Hierro. Por su parte, el segundo herido apenas ha presentado lesiones de carácter leve.

Al lugar de los hechos, además de varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del SUMMA112, se han desplazado también agentes de Policía Local y Guardia Civil.

En cuanto al tren de Cercanías involucrado, Renfe ha movilizado otro convoy y para trasladarlos en el mismo.